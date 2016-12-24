Мнимая игра на бирже стоила пенсионеру из Саранска 637 тысяч рублей

В Саранске жертвой безоглядного стремления к приросту капитала стал 73-летний пенсионер. Он сообщил полицейским, что неизвестные похитили принадлежащие ему 637 тысяч рублей.

Как пояснил пожилой человек, он нашел в интернете сайт, специализирующийся на биржевой торговле. Вышел на связь с его администратором и тот предложил клиенту инвестировать имеющиеся денежные средства в ценные бумаги с очень высокой доходностью. Пенсионер согласился и за 8 дней перевел на указанный счет 637 тысяч рублей. Затем «брокер» предложил перечислить еще денежные средства – якобы для получения большей прибыли. Тогда житель Саранска заподозрил обман и отказался, а злоумышленник сразу же перестал выходить на связь. Опрометчивый биржевой спекулянт обратился за помощью в органы внутренних дел.

Сейчас по данному факту проводится проверка. Осуществляются оперативно-розыскные мероприятия по поиску лиц, причастных к произошедшему.