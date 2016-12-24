Мнимая игра на бирже стоила пенсионеру из Саранска 637 тысяч рублей

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В Саранске жертвой безоглядного стремления к приросту капитала стал 73-летний пенсионер. Он сообщил полицейским, что неизвестные похитили принадлежащие ему 637 тысяч рублей.
Как пояснил пожилой человек, он нашел в интернете сайт, специализирующийся на биржевой торговле. Вышел на связь с его администратором и тот предложил клиенту инвестировать имеющиеся денежные средства в ценные бумаги с очень высокой доходностью. Пенсионер согласился и за 8 дней перевел на указанный счет 637 тысяч рублей. Затем «брокер» предложил перечислить еще денежные средства – якобы для получения большей прибыли. Тогда житель Саранска заподозрил обман и отказался, а злоумышленник сразу же перестал выходить на связь. Опрометчивый биржевой спекулянт обратился за помощью в органы внутренних дел.
Сейчас по данному факту проводится проверка. Осуществляются оперативно-розыскные мероприятия по поиску лиц, причастных к произошедшему.
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Именитому фигуранту дела о взятке продлили срок содержания под стражей
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