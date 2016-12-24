В 2022 году планируется пустить самолеты из Саранска в Калининград и Казань

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29 июля временно исполняющий обязанности Главы РМ Артём Здунов провел совещание по развитию авиамаршрутной сети аэропорта Саранска. Была обсуждена действующая транспортная ситуация, а также поставлены задачи по организации новых направлений в следующем году.

На данный момент из Саранска прямыми рейсами можно улететь в несколько городов -Москву, Санкт-Петербург, Сочи, Симферополь, Минеральные Воды и Краснодар. В 2022 году планируется запустить два новых направления. Ведутся переговоры, чтобы пустить самолеты в Калининград и Казань. Оба города являются точкой притяжения туристов и бизнес-сообщества.

В совещании приняли участие члены Правительства республики и руководство саранского аэропорта.

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