В 2022 году планируется пустить самолеты из Саранска в Калининград и Казань

«Очень много жалоб!»
Артём Здунов поручил взять на особый контроль проблемы с водоснабжением в районах республики
29 июля временно исполняющий обязанности Главы РМ Артём Здунов провел совещание по развитию авиамаршрутной сети аэропорта Саранска. Была обсуждена действующая транспортная ситуация, а также поставлены задачи по организации новых направлений в следующем году.
На данный момент из Саранска прямыми рейсами можно улететь в несколько городов -Москву, Санкт-Петербург, Сочи, Симферополь, Минеральные Воды и Краснодар. В 2022 году планируется запустить два новых направления. Ведутся переговоры, чтобы пустить самолеты в Калининград и Казань. Оба города являются точкой притяжения туристов и бизнес-сообщества.
В совещании приняли участие члены Правительства республики и руководство саранского аэропорта.
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Артём Здунов поручил взять на особый контроль проблемы с водоснабжением в районах республики
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