В Мордовии трое жителей насмерть отравились метиловым спиртом

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Как сообщает Следственный комитет по РМ, в республике расследуется уголовное дело, возбуждённое по факту гибели трёх мужчин от отравления метиловым спиртом. Установлено, что погибшие совместно употребляли спиртное, которое по просьбе одного из мужчин приобрел знакомый на автодороге «М-5 Урал» и привёз в Чамзинский район.
Следователями СК задержан 38-летний житель города Рязани, который по предварительным данным на протяжении нескольких лет занимался реализацией суррогатного алкоголя. Решается вопрос об избрании в отношении него меры пресечения.
В настоящее время проводятся следственные и процессуальные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего, назначены необходимые судебные экспертизы, допрашиваются свидетели и очевидцы. В ходе осмотра места происшествия изъяты привезенные 5-литровые канистры со спиртосодержащей жидкостью.
Кроме того, у следствия имеется информация, что продукцию, содержащую опасный для жизни метиловый спирт, приобретали водители, проезжавшие по федеральной трассе. В связи с чем Следственный комитет предупреждает о смертельной опасности подобных «покупок».
Расследование уголовного дела продолжается.
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