В Саранске менеджер авто-фирмы присвоил машину доверчивого клиента

Предприимчивый 34-летний менеджер саранской фирмы по срочному выкупу авто в ближайшее время предстанет перед судом за мошенничество. Он легко переписал на себя чужую машину и продал ее уже в качестве собственника.

В ходе расследования полицейские установили, что в январе прошлого года к менеджеру обратился житель Саранска. Он хотел с максимальной выгодой продать свой автомобиль «LADA VESTA». Тогда 34-летний махинатор принял авто на реализацию частным порядком, не оформляя как положено по договору. При этом заверил продавца, что все вырученные от продажи машины деньги сразу же поступят ему на счет. В дальнейшем работник фирмы ухитрился убедить владельца легковушки передать ему авто на реализацию уже с правоустанавливающими документами. И даже взял бланк договора купли-продажи машины с подписью собственника. А дальше все было делом техники - в договор он внес заведомо ложные сведения о себе как покупателе и собственнике автомобиля, что наделило его полным правом распоряжения «LADA VESTA».

В апреле 2020 года липовый владелец продал автомобиль, однако вырученные денежные средства оставил себе и распорядился ими по своему усмотрению. Совершенным преступлением потерпевшему был причинен имущественный ущерб в крупном размере на сумму более 500 000 рублей.

В ходе проведенных следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками органов внутренних дел похищенное автотранспортное средство было обнаружено и изъято.

В настоящее время уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.