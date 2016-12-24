В Мордовии зафиксировали 68 новых случаев коронавируса

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По информации регионального оперативного штаба на 29 июля, в Мордовии за сутки выявлено 68 новых случаев коронавируса, 48 человек выписаны с выздоровлением.
В федеральной статистике по республике зафиксировано 3 новых летальных случая. Скончалась женщина 1965 г.р. Основной диагноз – новая коронавирусная инфекция, тяжелое сопутствующее заболевание. Осложнение – внегоспитальная двусторонняя полисегментарная пневмония.
Скончалась женщина 1968г.р. Основной диагноз – новая коронавирусная инфекция. Осложнение – двусторонняя субтотальная вирусно-бактериальная пневмония.
Скончался мужчина 1958 г.р. Основной диагноз – новая коронавирусная инфекция, тяжелое сопутствующее заболевание, ИБС. Осложнение – внегоспитальная двусторонняя полисегментарная пневмония.
За период пандемии в республике зафиксировано 23725 случаев коронавируса.
20 954 человека выздоровели. 401 человек умер от коронавируса как основной причины.
На 29 июля из числа лиц, имеющих подтвержденный диагноз COVID-19, а также больных, не получивших его подтверждения:
1237 человек на стационарном лечении;
1862 человека под наблюдением дома.
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