Артём Здунов обсудил вопросы развития паломническо-туристического кластера «Арзамас – Дивеево – Саров»

Врио Главы Мордовии Артём Здунов 28 июля в режиме видеосвязи провел встречу с генеральным директором управляющей компании «Саровско-Дивеевский кластер» Игорем Филипповым и обсудил с ним вопросы взаимодействия в рамках реализации совместного паломническо-туристического проекта.



Напомним, в январе этого года лидер Мордовии Артём Здунов и губернатор Нижегородской области Глеб Никитин подписали соглашение о сотрудничестве в сфере туризма и реализации проектов развития паломническо-туристических кластеров «Арзамас – Дивеево – Саров» и «Саранск – Темников – Санаксарь». Соглашение предусматривает взаимодействие Мордовии и Нижегородской области по разработке и продвижению межрегиональных туристских маршрутов, созданию условий для стимулирования предпринимательской активности. Реализация данного проекта позволит повысить уровень туристской и инвестиционной привлекательности Темниковского района, придать новый импульс социально-экономическому развитию этой территории.



Решение об увеличении границ кластера «Арзамас – Дивеево – Саров» путем присоединения отдельных территорий Республики Мордовия было поддержано в марте на заседании Попечительского совета по возрождению Саровской и Дивеевской обителей под председательством первого заместителя руководителя Администрации Президента Российской Федерации Сергея Кириенко.



Реализация проекта на территории Мордовии предусматривает комплекс мероприятий с прогнозным объемом финансирования за счет средств государственных бюджетов в сумме более 6 млрд. рублей.



«На первом этапе у нас три основных проекта: строительство автомобильной дороги «с. Старый Город – д. Вещерка» в Темниковском муниципальном районе Республики Мордовия и Вознесенском районе Нижегородской области, благоустройство общественных пространств в г. Темникове, строительство центра культурного развития с музейно-просветительским модулем, - отметил Врио Главы Мордовии. – По ним мы начали работать, в том числе делаем проектно-сметную документацию на строительство дороги».



По итогам рабочей встречи выработаны решения по дальнейшему взаимодействию в рамках реализации этого значимого в туристическом, инвестиционном и социальном плане проекта.