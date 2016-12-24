Только 13% работников Мордовии готовы получать зарплату в цифровых рублях

Служба исследований hh.ru выяснила, готовы ли жители Мордовии получать зарплату в цифровых рублях.

Основная часть работающих респондентов – 78% – получает всю зарплату на карту, еще 8% получают зарплату наличными, 14% – частично на карту, частично наличными. Доля тех, кто всю зарплату получает наличными деньгами, выше всего среди представителей сферы «Наука, образование» (20%), а также «Искусство, развлечения, масс-медиа» (14%).

Среди тех, кто получает зарплату полностью или частично в безналичном формате, большая часть (89%) пользуется зарплатной картой, выпущенной в одном из 12 банков, которые участвуют в пилотном проекте ЦБ РФ по внедрению цифрового рубля («Сбер», ВТБ, «Ак Барс Банк», «Альфа-банк», банк «ДОМ.РФ», «Газпромбанк», «Тинькофф Банк», «Промсвязьбанк», «Росбанк», «СКБ-банк», банк «Союз» и «ТКБ банк»). Однако лишь 12% респондентов знают об участии их «зарплатного» банка в вышеупомянутом проекте.

Опрос показал, что лишь 13% готовы получать зарплату цифровыми рублями (8% - полностью, 5% - половину суммы или меньше). 47% респондентов затруднилась ответить, а 40% категорически не рассматривают такой вариант расчетов с работодателем.

Справка ВС:

ЦИФРОВОЙ РУБЛЬ будет представлять собой программный код, который можно будет перемещать от одного человека к другому. По сути, это похоже на банкноты, только в данном случае, вместо бумаги будет выступать программный код, а вместо физического кошелька – цифровой кошелёк. При этом, каждый кошелёк будет привязан к определённому человеку.

Данный тип валюты позволит обмениваться денежными средствами без привязки к банкам, и системам перевода, вроде системы SWIFT (без которой не обойтись в случае переводов, например, между физическими и юридическими лицами). По сути, это новый удобный формат денег, который обладает огромным рядом преимуществ.

Ближайший аналог данных денег – это электронные кошельки, но, у них есть привязка к определенной банковской организации. В случае с цифровым рублём такой привязки не будет. Именно это является самым главным плюсом данного формата денежных средств. Кроме того, пропадает необходимость в огромных затратах на хранение, транспортировку денег. Ведь по сути, всё теперь может находиться на определённом сервере, расположенном в России.