В Дубенском районе началось строительство завода ООО «Магма-Цемент»

Одним из пунктов рабочей программы Врио Главы Мордовии Артёма Здунова 28 июля в Дубенском районе стало посещение площадки, где в этом году начали строительство цементного завода ООО «Магма-Цемент».



Реализовать проект планируется за 5 лет, мощность предприятия составит 1200 тысяч тонн цемента в год. На производстве будет создано 300 высокооплачиваемых рабочих мест. Завершить строительство и получить первую партию цемента планируется в 2026 году. Уже заключены контракты на поставку датского оборудования – эта техника в мировых лидерах по качеству. Одним из источников энергии цементного завода станет альтернативное топливо, линию по производству которого из ТКО также планируется наладить в Мордовии. Но все же главным образом будет использоваться газ.



В присутствии руководителя региона на площадке заложили газопровод, чья протяженность составит порядка 14 км. Артерия будет способна поставить для нужд завода порядка 200 млн кубических метров голубого топлива. Работы по строительству газопровода завершат в течение 8 месяцев. Артём Здунов вместе с генеральным директором ООО «Газпром межрегионгаз Саранск», АО «Газпром газораспределение Саранск» Максимом Автаевым поставили свои подписи на участке трубы. «Подписи поставлены, обязательства взяты, пути назад нет. Теперь мы точно обязаны завершить этот объект», - объявил Врио Главы РМ.