Артём Здунов в Дубенском районе: «Власти не имеют права оставлять людей в беде!»

28 июля временно исполняющий обязанности Главы Республики Мордовия Артём Здунов с рабочей поездкой приехал в Дубенский район. Руководитель региона пообщался с жителями райцентра, чьи дома пострадали от урагана в июне текущего года, и осмотрел ход ремонтных работ.



Напомним, 28 июня в Мордовии 35-градусная жара за считанные минуты сменилась на ураганный ливень с грозой. По информации ГУ МЧС по РМ, стихией были повреждены частные и многоквартирные жилые дома. 30 июня после оценки масштабов стихийного бедствия Артём Здунов распорядился оказать материальную помощь пострадавшим из резервного фонда Главы РМ. В зависимости от нанесенных ураганом повреждений жители получили от 30 до 100 тысяч рублей. 2 июля финансовые средства в размере 5 миллионов 30 тысяч рублей были направлены в администрацию муниципалитета. Также по 20 тысяч рублей пострадавшие жители получили от министерства социальной защиты, труда и занятости РМ.





«Спасибо большое, что не оставили нас наедине с такой бедой. Это было очень страшно: поздно вечером ветер срывает крышу, а дождь льёт прямо внутрь дома. Но уже через несколько дней нам поступили деньги, и мы приступили к ремонту. Спасибо вам за оперативную помощь», - обратилась к руководителю региона местная жительница Марина Седойкина.



Артём Здунов подчеркнул, что от такой ситуации не застрахован никто, поэтому ураган должен стать уроком. «Когда будет приниматься бюджет на следующий год, в резервный фонд обязательно нужно включить средства на ликвидацию последствий возможных природных катаклизмов. Если что-то подобное произойдёт, реакция должна быть максимально быстрой. Власти не имеют права оставлять людей в беде», - сказал Артём Алексеевич.



Врио Главы РМ проинспектировал ход ремонтных работ в многоквартирных домах в Дубенках. В некоторых крыши сорвало полностью. Практически везде строители уже приступили к завершающему этапу. Обновили стропильную систему, завершили гидроизоляционные работы. В ближайшие дни начнут монтаж покрытий. Артём Здунов напомнил, что работы должны быть выполнены максимально качественно - переделки в сезон дождей недопустимы.