«Химия» на продажу

В роеспублике организатору наркобизнеса дали 17 лет колонии

В Мордовии вынесен приговор участникам организованной группы наркодельцов. Трое жителей Московской области и один наш земляк обвинялись в незаконном производстве наркотических средств, организованной группой, в особо крупном размере, а житель Чамзинского района – в незаконной перевозке без цели сбыта наркотических средств, также в особо крупном размере. Всем попавшим под уголовное преследование молодым людям – от 29 до 35 лет.

В ходе следствия было установлено, что осенью 2019 года один из парней решил организовать производство наркотических средств. С этой целью он предложил своим знакомым «замутить бизнес» на изготовлении запрещенных веществ в больших масштабах. За каждый килограмм «синтетики» фигуранты уголовного дела планировали заработать от 10 до 130 тысяч рублей.

Новоявленная наркобригада закупила оборудование, реактивы и прекурсоры, необходимые для изготовления «химии», и перевезла это все добро из Московской области в Чамзинский район Мордовии. Нарколаборатория была оборудована в частном доме, принадлежащем семье одного из местных жителей. В течение пяти дней он под руководством жителей Московской области изготовил более 19,5 килограммов наркотического средства. Впоследствии с целью сокрытия следов преступления молодой человек совместно со своим односельчанином перевез наркотики в соседний населенный пункт, откуда запрещенные вещества должны были быть доставлены в Московскую область с целью последующего сбыта.

Преступная деятельность группы была пресечена УНК МВД по РМ совместно с сотрудниками ГУНК МВД России при силовой поддержке бойцов Росгвардии.

В ходе обысков оперативниками совместно со следователями Следственной части СУ регионального МВД были обнаружены более 19 килограммов мефедрона, химическое оборудование, несколько десятков канистр с реагентами и другие предметы, необходимые для изготовления запрещенных веществ. В отношении фигурантов была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Приговором суда в зависимости от роли каждого им назначено наказание в виде 5, 15 и 17 лет лишения свободы с отбыванием в исправительных колониях строгого и особого режимов.

Приговор в законную силу не вступил.