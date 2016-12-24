В Мордовии на стационарном лечении от коронавируса находятся 1229 человек

По данным регионального оперативного штаба на 28 июля, за сутки в Мордовии выявлено 69 новых случаев коронавируса, 48 человек выписаны с выздоровлением.

В федеральной статистике зафиксировано 3 новых летальных случая по республике. Скончалась женщина 1931 г.р. Основной диагноз – новая коронавирусная инфекция, ИБС. Осложнение – внегоспитальная двусторонняя полисегментарная пневмония.

Скончался мужчина 1954 г.р. Основной диагноз – новая коронавирусная инфекция, ИБС. Осложнение – двусторонняя полисегментарная пневмония.

Скончалась женщина 1964 г.р. Основной диагноз – новая коронавирусная инфекция. Осложнение – внегоспитальная двусторонняя полисегментарная пневмония.

За период пандемии в республике зафиксировано 23657 случаев коронавируса.

20906 человек выздоровели, 398 человек умерли от коронавируса как основной причины.

На 28 июля из числа лиц, имеющих подтвержденный диагноз COVID-19, а также больных, не получивших его подтверждения:

1229 человек на стационарном лечении;

1856 человек под наблюдением дома.