В Саранске молодая женщина перечислила мошенникам 1,5 миллиона рублей

36-летняя жительница Саранска стала одной из самых выгодных для мошенников жертв финансовой доверчивости. 25 июля молодая женщина попалась на затертую до дыр уловку аферистов. Ей позвонил неизвестный мужчина, представился сотрудником службы безопасности банка и предупредил, что неизвестные пытаются оформить на ее имя кредит. Для предотвращения незаконных действий жительница города по совету звонившего перевела со своей банковской карты на «безопасные счета» около 400 000 рублей. После чего она по настоянию звонившего оформила в двух банках кредиты на сумму 1,2 миллиона рублей, обналичила средства и перевела все деньги на указанные ей абонентские номера. После это связь с мнимым представителем банка, самой собой, прервалась.

На следующий день потерпевшая обратилась в правоохранительные органы с заявлением о мошенничестве. По данному факту в настоящее время проводится проверка. Устанавливаются личности злоумышленников и все обстоятельства произошедшего.