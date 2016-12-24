В Саранске молодая женщина перечислила мошенникам 1,5 миллиона рублей

Расписание на завтра
В Мордовии пригородные поезда с 15 августа будут ходить по новому графику
36-летняя жительница Саранска стала одной из самых выгодных для мошенников жертв финансовой доверчивости. 25 июля молодая женщина попалась на затертую до дыр уловку аферистов. Ей позвонил неизвестный мужчина, представился сотрудником службы безопасности банка и предупредил, что неизвестные пытаются оформить на ее имя кредит. Для предотвращения незаконных действий жительница города по совету звонившего перевела со своей банковской карты на «безопасные счета» около 400 000 рублей. После чего она по настоянию звонившего оформила в двух банках кредиты на сумму 1,2 миллиона рублей, обналичила средства и перевела все деньги на указанные ей абонентские номера. После это связь с мнимым представителем банка, самой собой, прервалась.
На следующий день потерпевшая обратилась в правоохранительные органы с заявлением о мошенничестве. По данному факту в настоящее время проводится проверка. Устанавливаются личности злоумышленников и все обстоятельства произошедшего.
Поделиться в соц. сетях:
В Мордовии пригородные поезда с 15 августа будут ходить по новому графику
В Мордовии семьям нужно почти 8 лет копить деньги на свою квартиру
В Мордовии завершился основной этап выдвижения кандидатов всех уровней на предстоящих выборах
В уголовном деле бывшего министра природопользования Мордовии Юрия Медянкина появился еще один эпизод
В республике прошло заседание регионального оперативного штаба по профилактике и контролю за распространением коронавирусной инфекции
В Мордовии уголовное дело по бригаде сутенеров составило 29 томов
Житель Саранска отдал мошенникам 950 тысяч рублей
В Мордовии на треть больше стали выявлять преступлений коррупционной направленности
В Мордовии по подозрению в получении взятки задержан врач-онколог филиала больницы ФСИН России
По оценке экспертов РИА Новости, в Мордовии доля находящегося за чертой бедности населения составляет 17,6 процентов