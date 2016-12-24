Артём Здунов посетил республиканский многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг

Коллегия прокуратуры
В Мордовии на треть больше стали выявлять преступлений коррупционной направленности
27 июля временно исполняющий обязанности Главы Республики Мордовия Артём Здунов с рабочим визитом посетил республиканский многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг. Руководитель региона оценил уровень работы МФЦ и встретился с сотрудниками учреждения.
В настоящее время МФЦ в 23 территориальных офисах предоставляет 140 видов услуг, из них 129 государственных и муниципальных, 11 услуг иных организаций. Кроме того, в многофункциональном центре можно подтвердить свою личность в единой системе идентификации и аутентификации (ЕСИА). Это позволяет пользоваться порталом государственных и муниципальных услуг в электронном виде.
Артём Алексеевич пообщался со специалистами, осмотрел условия, ознакомился с организацией работы МФЦ от постановки гражданина в электронную очередь до закрытия его обращения. После этого Врио Главы РМ встретился с сотрудниками, чтобы обсудить перспективы развития многофункциональных центров в республике.
«Люди должны получать помощь и государственные услуги в режиме одного окна. Это было важнейшее поручение Президента России Владимира Владимировича Путина - разобраться с системой, чтобы люди не обивали пороги множества ведомств. Все должно работать быстро и четко, - сказал лидер региона. – Вы снимаете огромную нагрузку с органов государственной и муниципальной власти, которые должны заниматься своими прямыми делами. Благодаря вашей работе нет размывания ответственности – есть четкие границы обязанностей. Это универсальная система, а вы по-настоящему универсальные специалисты».
27 июля 2010 года в России начал действовать Федеральный закон «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», поэтому для всех сотрудников многофункциональных центров эта дата считается профессиональным праздником. Артём Здунов вручил наиболее отличившимся сотрудникам государственные и ведомственные награды.
Поделиться в соц. сетях:
В Мордовии на треть больше стали выявлять преступлений коррупционной направленности
В Саранске бейджи о вакцинации прицепят продавцы всех рынков города
Руководитель спортивной школы олимпийского резерва по велоспорту РМ Виталий Бояров получил за хищение 2 года условно
Мордовский госуниверситет выйдет на новый уровень взаимодействия с лицеем для одаренных детей
Из подручных средств дамы за решеткой создали своими руками платья
В уголовном деле бывшего министра природопользования Мордовии Юрия Медянкина появился еще один эпизод
Бывшего директора Торгово-промышленной палаты РМ осудили за махинацию
В Мордовии семьям нужно почти 8 лет копить деньги на свою квартиру
В Мордовии по подозрению в получении взятки задержан врач-онколог филиала больницы ФСИН России
В Саранске руководство массажного салона обвинили в вовлечении сотрудниц в занятие проституцией