Артём Здунов посетил республиканский многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг

27 июля временно исполняющий обязанности Главы Республики Мордовия Артём Здунов с рабочим визитом посетил республиканский многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг. Руководитель региона оценил уровень работы МФЦ и встретился с сотрудниками учреждения.

В настоящее время МФЦ в 23 территориальных офисах предоставляет 140 видов услуг, из них 129 государственных и муниципальных, 11 услуг иных организаций. Кроме того, в многофункциональном центре можно подтвердить свою личность в единой системе идентификации и аутентификации (ЕСИА). Это позволяет пользоваться порталом государственных и муниципальных услуг в электронном виде.

Артём Алексеевич пообщался со специалистами, осмотрел условия, ознакомился с организацией работы МФЦ от постановки гражданина в электронную очередь до закрытия его обращения. После этого Врио Главы РМ встретился с сотрудниками, чтобы обсудить перспективы развития многофункциональных центров в республике.

«Люди должны получать помощь и государственные услуги в режиме одного окна. Это было важнейшее поручение Президента России Владимира Владимировича Путина - разобраться с системой, чтобы люди не обивали пороги множества ведомств. Все должно работать быстро и четко, - сказал лидер региона. – Вы снимаете огромную нагрузку с органов государственной и муниципальной власти, которые должны заниматься своими прямыми делами. Благодаря вашей работе нет размывания ответственности – есть четкие границы обязанностей. Это универсальная система, а вы по-настоящему универсальные специалисты».

27 июля 2010 года в России начал действовать Федеральный закон «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», поэтому для всех сотрудников многофункциональных центров эта дата считается профессиональным праздником. Артём Здунов вручил наиболее отличившимся сотрудникам государственные и ведомственные награды.