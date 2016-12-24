В Саранске продолжается вакцинация сотрудников Почты России на рабочих местах

Почта России вновь предоставила своим сотрудникам в столице Мордовии возможность сделать прививку от Covid 19 прямо на работе.

Пункт добровольной вакцинации был организован на Главпочтамте Саранска с соблюдением всех необходимых требований. Вакцинирование провела выездная медицинская бригада поликлиники от ГБУЗ РМ «Республиканская клиническая больница №1».

За несколько часов прививку от коронавируса смогли получить почтальоны, операторы, водители, сотрудники аппарата управления филиала Почты России. Часть привившихся получили первый компонент вакцины «Спутник V», другие поставили уже второй компонент. Перед процедурой все почтовики прошли осмотр у врача-терапевта, а также получили медицинские рекомендации.

«Сегодня прививка – самый действенный способ предотвратить собственное заболевание и распространение коронавируса. Вакцинацию на Главпочтамте мы проводим с апреля. Это уже четвертый выезд к нам медиков. Сотрудники относятся к такой возможности вакцинирования с одобрением, ведь им не нужно записываться на прием в поликлинику и тратить время на посещение лечебного учреждения, прививку они получают практически на рабочих местах», - говорит главный специалист по охране труда УФПС Республики Мордовия Лилия Дворцова.

Сотрудники Почты России постоянно находятся в тесном контакте с клиентами. Например, ежедневно саранский водитель-курьер вручает лично в руки посылки 30-40 горожанам, почтальон доставляет заказные письма и небольшие посылки жителям 15-20 многоэтажных домов, а оператор в отделении почтовой связи обслуживает порядка 60-70 посетителей. В таких условиях вакцинация позволяет обезопасить как самих почтовых сотрудников, так и их клиентов.