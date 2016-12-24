Рецидивист из Рузаевского района за несколько часов успел совершить два преступления

Украденный у случайной прохожей мобильный телефон обернулся для 36-летнего жителя села Перхляй разоблачением в тяжком преступлении. Расследуя обстоятельства хищения смартфона, полицейские установили его причастность к смертельному избиению.

15 июля этого года полицейским Саранска поступило сообщение от 29-летней местной жительницы о похищении у нее мобильного телефона. Девушка пояснила, что около 4 часов утра по дороге домой она познакомилась с мужчиной, который спустя несколько минут общения схватил у нее телефон и скрылся. Ущерб составил 15 тысяч рублей. Жительница Саранска подробно описала приметы злоумышленника и сообщила все детали инцидента.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий личность подозреваемого была установлена, им оказался 36-летний житель села Перхляй. Мужчина был судим в 2015 году за совершение тяжких преступлений и освободился из мест лишения свободы только около года назад. Сотрудники уголовного розыска задержали деятеля по месту жительства, изъяв похищенный телефон. В результате было возбуждено уголовное дело статье «Грабеж».

Кроме того, в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудники полиции установили, что фигурант причастен к совершению еще одного преступления, совершенного несколькими часами ранее. Выяснилось, что 14 июля в 22:30 подозреваемый со своим 58-летним приятелем находились во дворе дома по улице Комарова в Саранске. Во время общения между мужчинами возникли разногласия, что быстро привело к потасовке. После обмена ударами возрастной оппонент упал на землю, а его сопрник продолжил избивать пострадавшего ногами по голове.

Шум привлек внимание жильцов одного из домов и подозреваемый скрылся с места преступления. Скорую помощь вызвали случайные прохожие, которые обратили внимание на лежащего во дворе избитого мужчину, находящегося в состоянии алкогольного опьянения. Мужчина был госпитализирован в реанимационное отделение районной больницы, где спустя два дня скончался.

В отношении жителя Рузаевского района было возбуждено еще одно уголовное дело по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью». Фигуранту избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.