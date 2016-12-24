Владельцы недвижимости Мордовии могут самостоятельно заказывать комплексные кадастровые работы

Комплексные кадастровые работы – это работы по установлению границ земельных участков, зданий на определенной территории, осуществляемые за счет заказчиков. Преимущества таких работ заключатся в комплексном подходе к общему межеванию территории, что позволяет существенно сэкономить денежные средства правообладателей, упростить процедуру уточнения границ земельных участков и объектов капитального строительства, расположенных на них, исправить существующие реестровые ошибки в их границах, а также внести сведений о ранее учтенных земельных участках.

«Особенно актуально проведение комплексных кадастровых работ в рамках гаражной амнистии, которая стартует с 1 сентября 2021 года. Благодаря Федеральному закону от 22.12.2020 № 445-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», вступившему в силу 23 марта текущего года, расширился круг лиц, которые могут заказать и финансировать комплексные кадастровые работы. Так теперь правообладатели гаражей и земельных участков под этими гаражами в ГСК могут самостоятельно инициировать их проведение», – отметила заместитель начальника отдела государственной регистрации недвижимости Управления Наталья Свищева.