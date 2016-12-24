Продавщица из Луховки задержана за убийство сожителя

По информации МВД по РМ, 23 июля в дежурную часть полиции Саранска поступило сообщение из больницы об оказании медицинской помощи тяжело раненому пациенту. В лечебное учреждение из поселка Луховка с множественными колото-резаными ранениями живота был доставлен 44-летний местный житель, который спустя непродолжительное время от полученных травм скончался в реанимации.

В ходе выезда на место происшествия полицейские установили причастность к произошедшему 31-летней сожительницы погибшего. Женщина была задержана и доставлена в отдел полиции.

Как выяснилось, 23 июля гражданский муж «луховской амазонки» приехал с очередной вахтовой смены из Москвы и зашел в магазин, где работает его сожительница. Между ними произошла ссора, в ходе которой мужчина нанес ей побои и дал понять, что «воспитательные меры» на этом еще не исчерпаны.

Семейные разборки продолжились уже вечером, когда женщина вернулась домой. От сожителя вновь последовали тумаки и оплеухи. Продавщица в какой-то момент не выдержала, схватила со стола кухонный нож и нанесла им «воспитателю» не менее двух ударов в живот. Придя в себя, женщина вызвала скорую медицинскую помощь.

В отношении задержанной СУ СК РФ по РМ возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 105 УК РФ «Убийство». Сотрудники уголовного розыска осуществляют оперативное сопровождение расследования уголовного дела.