На дорогах Мордовии проведут ряд профилактических мероприятий

С июля того года на территории республики зарегистрировано 56 дорожно-транспортных происшествий, в которых погибли 9 человек и получили травмы 80 участников дорожного движения. Основными причинами ДТП явились выезд на полосу встречного движения, управление транспортными средствами в состоянии опьянения, нарушение правил проезда пешеходных переходов, нарушения ПДД пешеходами и водителями мототехники.

В целях стабилизации обстановки с аварийностью на дорогах республики, профилактики дорожно-транспортных происшествий 26 и 27 июля сотрудниками Госавтоинспекции будет организован ряд оперативно-профилактических мероприятий. Так, 26 июля будет проведено оперативно-профилактическое мероприятие «Нетрезвый водитель», в рамках которого массовые проверки водителей будут организованы на территории обслуживания ММО МВД России «Ичалковский», «Краснослободский», «Торбеевский», «Темниковский», отделения МВД России по Ромодановскому району. В этот же день рейдовые мероприятия в рамках проведения оперативно-профилактического мероприятия «Мотоцикл» будут организованы на территории обслуживания ММО МВД России «Ардатовский», «Ковылкинский», ОМВД России по Рузаевскому району.

На территории обслуживания ММО МВД России «Лямбирский», «Чамзинский» и ОМВД России по Зубово-Полянскому району будет проведено оперативно-профилактическое мероприятие «Встречная полоса».

Мероприятия по безопасности дорожного движения продолжатся в Мордовии 27 июля. В этот день оперативно-профилактическое мероприятие «Нетрезвый водитель» будет проходить на территории обслуживания ММО МВД России «Ардатовский», «Лямбирский», «Чамзинский», ОМВД России по Рузаевскому району.

Оперативно-профилактическое мероприятие «Мотоцикл» будет организовано на территории обслуживания ММО МВД России «Ичалковский», «Темниковский», отделения МВД России по Ромодановскому району и ОМВД России по Зубово-Полянскому району. В этот же день на территории обслуживания ММО МВД России «Торбеевский» будет организовано оперативно-профилактическое мероприятие «Встречная полоса», а на территории обслуживания ММО МВД России «Ковылкинский» и «Краснослободский» пройдет оперативно-профилактическое мероприятие «Пешеход».

Госавтоинспекция обращается к гражданам с просьбой быть аккуратными, внимательными, взаимовежливыми на дороге и неукоснительно соблюдать Правила дорожного движения!