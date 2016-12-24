В Саранске 19 малоэтажных домов остаются без обслуживания управляющих компаний

«Очень много жалоб!»
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На оперативном совещании в саранской мэрии главы районных администраций доложили о ходе подготовки к предстоящему отопительному сезону. В общем и целом, ведущиеся работы не вызывают опасений отставания от графика. Единственно, в Ленинском районе власти обеспокоены подготовкой 19 малоэтажных домов, на данный момент не имеющих обслуживающих организаций и не выбравших способ управления. «Конкурсы на определение управляющих компаний для этих домов неоднократно объявлялись, но ни одна организация не подала заявки. Проведены общие собрания, жителям разъяснено, что вопросами подготовки к отопительному сезону должны заниматься представители собственников», - рассказал руководитель администрации Ленинского района Александр Юткин.
«Все возникающие вопросы решайте с привлечением ресурсоснабжающей организации, разъясняйте жителям, кто несет ответственность за подготовку конкретного дома. Встречайтесь с людьми», - сказал Петр Тултаев.
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Артём Здунов поручил взять на особый контроль проблемы с водоснабжением в районах республики
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