В Саранске 19 малоэтажных домов остаются без обслуживания управляющих компаний

На оперативном совещании в саранской мэрии главы районных администраций доложили о ходе подготовки к предстоящему отопительному сезону. В общем и целом, ведущиеся работы не вызывают опасений отставания от графика. Единственно, в Ленинском районе власти обеспокоены подготовкой 19 малоэтажных домов, на данный момент не имеющих обслуживающих организаций и не выбравших способ управления. «Конкурсы на определение управляющих компаний для этих домов неоднократно объявлялись, но ни одна организация не подала заявки. Проведены общие собрания, жителям разъяснено, что вопросами подготовки к отопительному сезону должны заниматься представители собственников», - рассказал руководитель администрации Ленинского района Александр Юткин.

«Все возникающие вопросы решайте с привлечением ресурсоснабжающей организации, разъясняйте жителям, кто несет ответственность за подготовку конкретного дома. Встречайтесь с людьми», - сказал Петр Тултаев.