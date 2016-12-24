Эксперты Народного фронта предложили выделить на диспансеризацию два рабочих дня

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На рабочем совещании тематической площадки ОНФ «Здравоохранение» эксперты сошлись во мнении, что для проведения качественной диспансеризации часто недостаточно выделения на нее одного рабочего дня, поскольку фактически она проходит за два-три дня. Вместе с этим органам здравоохранения необходимо отладить механизм прохождения диспансеризации, чтобы он был эффективно организован и не требовал многократного посещения.
В июне Народный фронт провел предварительный мониторинг, касающийся проблем прохождения диспансеризации. Около 300 представителей региональных исполкомов и активистов ОНФ участвовали в диспансеризации, чтобы детально оценить ее. Пройти все осмотры за одно посещение смогли только 29,5% участников, еще 35,1% – смогли закончить осмотры за два посещения. В среднем на прохождение диспансеризации или профилактического медицинского осмотра потребовалось около трех дней. При этом в Москве прохождение диспансеризации здоровым человеком может занять всего один день.
«Мы продолжим более расширенный мониторинг в сентябре, когда диспансеризация после перерыва в связи эпидемиологической ситуацией стартует снова. Однако если мы даем лишь один рабочий день на диспансеризацию, а за это время укладываются не все, надо увеличить это время до двух дней. Соответствующую информационную справку с предложением мы направим в администрацию Президента и правительство, а также обсудим эту идею с Минтрудом», – сказал сопредседатель Центрального штаба ОНФ, доктор Леонид Рошаль.
Президент Ассоциации развития медицинских информационных технологий (АРМИТ) Михаил Эльянов назвал организацию диспансеризации и скрининга здоровья «каменным веком», поскольку пациенты и врачи теряют очень много времени и сил на заполнение бумажных анкет и документации. По его мнению, программа-минимум диспансеризации при правильной организации и задействовании компьютерных систем должна занимать один день. И для этого нужно готовить специальные комплексные бригады врачей.
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