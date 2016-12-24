Эксперты Народного фронта предложили выделить на диспансеризацию два рабочих дня

На рабочем совещании тематической площадки ОНФ «Здравоохранение» эксперты сошлись во мнении, что для проведения качественной диспансеризации часто недостаточно выделения на нее одного рабочего дня, поскольку фактически она проходит за два-три дня. Вместе с этим органам здравоохранения необходимо отладить механизм прохождения диспансеризации, чтобы он был эффективно организован и не требовал многократного посещения.

В июне Народный фронт провел предварительный мониторинг, касающийся проблем прохождения диспансеризации. Около 300 представителей региональных исполкомов и активистов ОНФ участвовали в диспансеризации, чтобы детально оценить ее. Пройти все осмотры за одно посещение смогли только 29,5% участников, еще 35,1% – смогли закончить осмотры за два посещения. В среднем на прохождение диспансеризации или профилактического медицинского осмотра потребовалось около трех дней. При этом в Москве прохождение диспансеризации здоровым человеком может занять всего один день.

«Мы продолжим более расширенный мониторинг в сентябре, когда диспансеризация после перерыва в связи эпидемиологической ситуацией стартует снова. Однако если мы даем лишь один рабочий день на диспансеризацию, а за это время укладываются не все, надо увеличить это время до двух дней. Соответствующую информационную справку с предложением мы направим в администрацию Президента и правительство, а также обсудим эту идею с Минтрудом», – сказал сопредседатель Центрального штаба ОНФ, доктор Леонид Рошаль.

Президент Ассоциации развития медицинских информационных технологий (АРМИТ) Михаил Эльянов назвал организацию диспансеризации и скрининга здоровья «каменным веком», поскольку пациенты и врачи теряют очень много времени и сил на заполнение бумажных анкет и документации. По его мнению, программа-минимум диспансеризации при правильной организации и задействовании компьютерных систем должна занимать один день. И для этого нужно готовить специальные комплексные бригады врачей.