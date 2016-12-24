В мордовской колонии вынесли «Модный приговор»

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В лечебном исправительном учреждении № 3 УФСИН по РМ среди осужденных женщин прошел конкурс «Модный приговор». Из подручных средств дамы создали своими руками платья. Для своих моделей он использовали бумажные салфетки, полиэтиленовые пакеты, обложки журналов, фантики от конфет, нитки, медицинские маски и пуговицы.
По итогам конкурса третье место заняла Яна Щербинина с платьем «Пуговка», второе место досталось Илоне Смородине, представившей свой наряд «Снежная королева», и победителем конкурса Анастасия Бугаенко с оригинальным платьем «Роза».
По информации пресс-службы УФСИН по РМ, принимавшие активное участие в мероприятии осужденные были поощрены в рамках полномочий начальником учреждения.
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