Комплекс «Саранск Арена» достроят до 25 декабря

В воскресенье, 25 июля, Врио Главы Мордовии Артём Здунов побывал на объекте «Саранск Арена», который в ближайшее время из разряда долгостроя наконец-то перейдет в статус многофункционального современного спортивного комплекса с возможностью проведения соревнований международного уровня.



Напомним, что в конце июня руководитель кабинета министров России Михаил Мишустин подписал документ, согласно которому на завершение строительства «Саранск Арены» из федерального бюджета выделят свыше 850 миллионов рублей.





Артем Здунов осмотрел все этажи и площадки комплекса, исключением не стали минус первый этаж и даже крыша объекта. По завершении обхода руководитель региона подчеркнул, что деньги на завершение строительства уже поступили в Мордовию по распоряжению Президента РФ Владимира Владимировича Путина. «Торги завершены, с подрядчиком скоро будет заключен контракт. Первая установка: сохранить все, что уже сделано. Нам важно все: от оборудования и до вывесок – двойного финансирования на повторные работы не будет. Предстоит провести полную инвентаризацию и дефектовку. Большая часть средств будет направлена на закупку оборудования. Это достаточно сложная система, связанная со льдом и контролем климата».





Врио Главы Мордовии поручил и.о. Председателя Правительства Мордовии вести ежедневный контроль за ходом работ. Владимир Сидоров доложил: «В ближайшие дни начинается ревизия всего оборудования, уже составлен рабочий график. Строительство объекта будет завершено до 25 декабря текущего года».



Руководитель ГОСУКС Андрей Рябов подтвердил, что поставленные задачи будут выполнены. «До 1 августа мы заключим государственные контракты на выполнение строительно-монтажных работ. Привлечем достаточные силы на все виды работ. До 1 ноября закончим всю общестроительную часть, после чего сразу приступим к монтажу оборудования. Объект будет введен в эксплуатацию до 25 декабря».



Артём Здунов ещё раз подчеркнул, что график у строителей будет очень напряженный, параллельно придется проводить сразу несколько видов работ. «Должен быть четкий план по каждому дню – от него ни на толику нельзя отступать!» - подытожил Врио Главы Мордовии.