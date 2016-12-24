В Саранске работникам сферы торговли и общественного питания вручили награды

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23 июля в преддверии профессионального праздника в Саранске чествовали работников сферы торговли и общественного питания. От имени Врио Главы Мордовии Артёма Здунова присутствующих поздравил руководитель кабинета министров республики Владимир Сидоров.
«Сегодня в сфере торговли трудятся около 50 тысяч человек, которые добросовестно и ответственно выполняют свою работу, - отметил Владимир Сидоров. - Я искренне признателен вам за то, что в непростых условиях распространения новой коронавирусной инфекции вы слаженно работали, обеспечивая граждан товарами первой необходимости. Благодаря вашей качественной работе удалось избежать дефицита товаров в магазинах и ажиотажного спроса среди покупателей».
Сфера торговли является одной из важнейших составляющих экономики региона. В 2020 году налоговые поступления в консолидированный бюджет республики от торговой отрасли составили 3,5 миллиарда рублей - это около 10 % от общего объема всех налоговых поступлений.
Владимир Сидоров подчеркнул, что благодаря мерам государственной поддержки в Мордовии удалось избежать масштабного закрытия предприятий розничной торговли и объектов общественного питания и главное – массовых сокращений сотрудников.
В прошлом году в Мордовии построены и введены в эксплуатацию 6 крупных объектов торговли и 7 объектов общественного питания на 330 посадочных мест. В ближайшее время планируется открытие новых торговых центров.
Участники торжественного мероприятия получили заслуженные награды. Также были награждены победители республиканского конкурса в сфере торговли и общественного питания.
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