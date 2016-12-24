Для «Электровыпрямителя» создают новую стратегическую программу развития

Врио Главы Мордовии Артём Здунов 23 июля с рабочим визитом посетил ПАО «Электровыпрямитель», где ознакомился с производственными возможностями предприятия и принял участие в торжественном мероприятии, посвящённом 80-летию завода.

Предприятие со славной историей, основанное в трудном для страны 1941 году, в самом начале Великой Отечественной войны, является основным разработчиком и изготовителем изделий силовой электроники и преобразовательных устройств на их основе в России и странах СНГ. За 80 лет оно не утратило производственный и научный потенциал, развивается и старается идти в ногу со временем. «Электровыпрямитель» - один из крупнейших заводов республики: здесь работают более 2,5 тысячи человек.

Врио Главы Мордовии подчеркнул, что богатая история предприятия, преемственность научно-производственной мысли и традиций, заложенных трудовым коллективом за эти годы, являются основой для дальнейшего развития.

«Мир не стоит на месте. Вы знаете, как меняются рынки сбыта, что происходит на рынке силовой электроники. Но я уверен, предприятие не останется в стороне. Неслучайно вы обладаете двумя орденами Трудового Красного Знамени – получить их было очень сложно и почетно. Это настоящий знак качества, - сказал Артём Здунов. - Сегодня ситуация требует менять стратегию предприятия, договариваться с партнерами. Мы уже начали эту работу и будем заниматься этим вместе с вами. На предприятии работает много людей, семей и трудовых династий, и большая заслуга руководства «Электровыпрямителя», что за многие годы не свернули социальные программы, идет работа с талантливой молодежью, сохранены научные центры. Это тот базис, на котором можно строить новые отношения и мы будем это делать. Мы договорились с основными партнерами, что до конца года вместе создадим новую стратегическую программу по новым направлениям и рынкам сбыта. Это крайне важно для республики».

Врио Главы Мордовии Артём Здунов, Председатель Государственного Собрания РМ Владимир Чибиркин, и.о. министра промышленности, науки и новых технологий РМ Игорь Губайдуллин, генеральный директор ПАО «Электровыпрямитель» Андрей Епишкин приняли участие в награждении лучших работников предприятия.

В рамках посещения «Электровыпрямителя» Врио Главы Мордовии осмотрел один из производственных цехов, где выпускается современнейшая полупроводниковая продукция, в том числе изделия, не имеющие аналогов в мире, которые применяются в самых разных отраслях.

Также на предприятии Артём Здунов провел рабочую встречу с ректором Московского энергетического института Николаем Рогалевым и обсудил с ним вопросы взаимодействия в научно-производственной сфере. В том числе речь шла о сотрудничестве с Мордовским госуниверситетом имени Н.П. Огарева и Технопарком Мордовии.