Коллегия прокуратуры

В Мордовии на треть больше стали выявлять преступлений коррупционной направленности

23 июля в прокуратуре республики под председательством прокурора Мордовии Василия Щербакова состоялось расширенное заседание коллегии ведомства, на котором подводились итоги работы в первом полугодии 2021 года. Среди озвученного на коллегии можно отметить несколько моментов.

В результате прокурорского вмешательства в Мордовии погашена задолженность по заработной плате на сумму свыше 405 миллионов рублей, тем самым защищены права более 20 тысяч работников.

В сфере ЖКХ жесткого реагирования требовали факты невыполнения управляющими организациями обязанностей по диагностированию отработавшего нормативные сроки газового оборудования в более чем 150 многоквартиных домах. В арбитражном суде оспорены незаконные сделки по передаче в аренду 52 объектов водоснабжения и водоотведения, 4 объектов теплоснабжения. В результате прокурорского реагирования в региональную программу переселения граждан из аварийного жилищного фонда включены 2 дома, не вошедшие в нее по причине ненадлежащего формирования.

Особое внимание уделялось защите прав предпринимателей. В результате прокурорского вмешательства погашено 563 млн. рублей задолженности по исполненным государственным и муниципальным контрактам.

Продолжали оставаться на контроле вопросы учета и законности распоряжения государственным и муниципальным имуществом. В судебном порядке оспорены сделки по незаконной передаче в залог не подлежащих приватизации объектов государственной собственности общей стоимостью около 400 млн. рублей.

Продолжена работа по выявлению фирм-однодневок, в том числе в кооперации исполнителей государственного оборонного заказа, по материалам прокурорских проверок возбуждено 5 уголовных дел.

По материалам прокурорской проверки возбуждено уголовное дело в связи с приобретением администрацией Инсарского муниципального района жилого помещения для ребенка-сироты, цена которого вдвое превысила его среднерыночную стоимость.

Одной из основных задач являлась проверка соблюдения государственными и муниципальными служащими установленных запретов и ограничений. Прокурорами выявлено 271 нарушение, подавляющее большинство из которых связаны с представлением неполных и недостоверных сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера.

По постановлениям прокуроров к административной ответственности за нарушения, носящие коррупционный характер, привлечено 36 должностных и юридических лиц с назначением наказания в виде штрафа на сумму свыше 1,5 млн. рублей.

В результате принятых координационно-надзорных мер повысилась результативность работы по выявлению преступлений коррупционной направленности. Число зарегистрированных преступлений в указанной сфере увеличилось на треть (со 150 до 202). Более чем 2 раза увеличилось количество преступлений против государственной власти, интересов государственной службы и службы в органах местного самоуправления (с 93 до 154), а также на 100% – фактов коммерческого подкупа (с 17 до 34).