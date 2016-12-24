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По информации городской администрации, в экопарке Саранска приступили к монтажу тематических станций. Всего в парке появятся шесть таких станций с информационными стендами. На территории будет обустроена и детская площадка. Все новые парковые элементы объединит тема экологии.
Территория отдыха преображается благодаря Президентскому гранту, который выиграла региональная организация «Зеленый мир». Работы выполняет ООО «Урбан», руководитель которого стал одним из победителей кадового конкурса «Моя Мордовия».
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