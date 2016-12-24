Почта России рассказывает жителям Мордовии о способах получения посылок в период отпусков

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В сезон отпусков и каникул Почта России напоминает жителям республики о способах получить посылку, находясь вдали от дома и своего почтового отделения.
Получить свои почтовые отправления, даже находясь за пределами своего города, можно несколькими способами.
Первый способ - оформить бесплатную доверенность на получение почтовых отправлений. Теперь доверенность можно оформить онлайн за несколько минут и совершенно бесплатно. При этом достаточно знать только мобильный номер телефона доверенного лица, а доверенному лицу нужно иметь оформленную электронную подпись (ПЭП) и согласиться с условиями сервиса в своем личном кабинете мобильного приложения Почты России.
Продлить срок хранения отправлений - тоже возможно. Если заблаговременно написать заявление в почтовом отделении, то письмо или посылка будет ждать вас в течение двух месяцев.
Также можно перенаправить почтовое отправление на новое место пребывания получателя. Если клиент длительное время проводит вне города, то у него есть возможность оформить отправку посылки в близлежащее почтовое отделение по месту нахождения. Переадресация почтового отправления позволит изменить адрес доставки и данные получателя.
Для получения юридически значимой корреспонденции независимо от места нахождения можно бесплатно подключить сервис электронных заказных писем. Электронные заказные письма имеют такую же юридическую значимость, что и их бумажные версии. Для того, чтобы получать электронные заказные письма от судов, ГИБДД и других государственных ведомств, нужно отметить свое согласие на сайте Госуслуг, на сайте или в мобильном приложении Почты России. После этого письма начнут приходить в электронном формате, идти за ними в почтовое отделение не придется.
«Чтобы всегда быть в курсе поступления письма или посылки в почтовое отделение, рекомендуем нашим клиентам пользоваться мобильным приложением Почты России. Кроме того, приложение предоставляет пользователям и другие возможности - оформление предзаполненных и предоплаченных посылок, отправление посылок по номеру телефона, предварительную запись на обслуживание в отделения связи, а также позволяет оценивать работу сотрудников и оставлять свои замечания. Все это ощутимо упрощает пользование почтовыми услугами для клиентов», - отметил заместитель директора УФПС Республики Мордовия Андрей Кухарев.
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