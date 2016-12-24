Дело Гришина по хищению денег прекращено в связи с истечением сроков давности

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Уголовное дело 46-летнего Алексея Гришина о хищении денег при строительстве «Стадиона водных видов спорта» прекращено в связи с истечением сроков давности уголовного преследования. Такое решение принял Ленинский суд Саранска.
По данным следствия, по указанию Алексея Гришина в смете при строительстве «Стадиона водных видов спорта» была искусственно завышена стоимость лифтового оборудования. В итоге бюджету был причинен ущерб на сумму в 52 тысячи долларов США (в рублевом эквиваленте на тот момент - 1 532 352 рубля).
Гришин обвинялся в хищении чужого имущества путем обмана, с использованием своего служебного положения, группой лиц по предварительному сговору, в особо крупном размере. В ходе предварительного следствия вину в совершении инкриминируемого ему преступления он признал полностью.
В судебном заседании Гришин поддержал ходатайство своего адвоката о прекращении в отношении него уголовного дела из-за давности. Представитель потерпевшей стороны не возражал. Тем и закончилось уголовное разбирательство по миллионному хищению.
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