Дело Гришина по хищению денег прекращено в связи с истечением сроков давности

Уголовное дело 46-летнего Алексея Гришина о хищении денег при строительстве «Стадиона водных видов спорта» прекращено в связи с истечением сроков давности уголовного преследования. Такое решение принял Ленинский суд Саранска.

По данным следствия, по указанию Алексея Гришина в смете при строительстве «Стадиона водных видов спорта» была искусственно завышена стоимость лифтового оборудования. В итоге бюджету был причинен ущерб на сумму в 52 тысячи долларов США (в рублевом эквиваленте на тот момент - 1 532 352 рубля).

Гришин обвинялся в хищении чужого имущества путем обмана, с использованием своего служебного положения, группой лиц по предварительному сговору, в особо крупном размере. В ходе предварительного следствия вину в совершении инкриминируемого ему преступления он признал полностью.

В судебном заседании Гришин поддержал ходатайство своего адвоката о прекращении в отношении него уголовного дела из-за давности. Представитель потерпевшей стороны не возражал. Тем и закончилось уголовное разбирательство по миллионному хищению.