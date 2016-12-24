Жительница Рузаевки потеряла 72 тысячи рублей при покупке на сайте объявлений

Загнали на панель
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В Рузаевском районе к полицейским обратилась 36-летняя рабочая одного из предприятий города. Женщина рассказала, что решила приобрести пиломатериалы для возведения надворной постройки и в поисках нужного товара зашла на популярный сайт объявлений. Найдя подходящую продукцию, она написала продавцу сообщение и по переписке договорилась с ним о цене, способах оплаты и доставки, а также о сроках исполнения заказа. После оплатой женщиной 72 тысячи рублей, продавец убрал объявление с сайта и перестал отвечать на сообщения жительницы Рузаевки.
В настоящее время по данному факту проводится проверка, устанавливаются обстоятельства произошедшего.
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