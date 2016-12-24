В Мордовии устроили выставку картин за решеткой

В УФСИН по РМ прошла выставка картин «Сохрани надежду». На экспозиции представлены портреты, пейзажи, бытовые зарисовки, натюрморты и абстракции, выполненные в различных техниках – акрил, масло, акварель, пастель, графика.

Особенность выставки в том, что авторы работ – непрофессиональные художники, многие из них приобщились к творчеству только в местах лишения свободы. Выставка «Сохрани надежду» стала возможностью заглянуть в душу тех, кто находится по ту сторону решетки, понять, чем они живут, о чем думают, на что надеются.

По инициативе Центра общественных связей ФСИН России в этом году в Москве состоится Всероссийская выставка картин «Сохрани надежду». Мероприятие будет проходить уже во второй раз, но в этом году в нем примут участие и сотрудники уголовно-исполнительной системы.

Отобранные комиссией УФСИН по РМ 3 лучшие работы будут направлены на этот вернисаж российского масштаба.