В Мордовии устроили выставку картин за решеткой

Наркота в гипсе
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В УФСИН по РМ прошла выставка картин «Сохрани надежду». На экспозиции представлены портреты, пейзажи, бытовые зарисовки, натюрморты и абстракции, выполненные в различных техниках – акрил, масло, акварель, пастель, графика.
Особенность выставки в том, что авторы работ – непрофессиональные художники, многие из них приобщились к творчеству только в местах лишения свободы. Выставка «Сохрани надежду» стала возможностью заглянуть в душу тех, кто находится по ту сторону решетки, понять, чем они живут, о чем думают, на что надеются.
По инициативе Центра общественных связей ФСИН России в этом году в Москве состоится Всероссийская выставка картин «Сохрани надежду». Мероприятие будет проходить уже во второй раз, но в этом году в нем примут участие и сотрудники уголовно-исполнительной системы.
Отобранные комиссией УФСИН по РМ 3 лучшие работы будут направлены на этот вернисаж российского масштаба.
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В Саранске суд вынес приговор по делу о межрегиональной группе наркодиллеров
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