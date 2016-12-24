В Саранске пройдут праздничные мероприятия, посвященные 20-летию канонизации адмирала Ушакова

Имя русского флотоводца, святого праведного воина Федора Ушакова навсегда вписано в героическую историю Военно-Морского флота России. Адмирал одержал яркие победы в 43-х морских сражениях, не потерпев ни единого поражения. В 2001 г. Русская Православная церковь причислила его к лику местночтимых святых Саранской епархии. В 2004 году Архиерейским собором РПЦ Феодор Ушаков причислен к лику общецерковных святых. 6 августа 2006 г. в г. Саранске был освящен величественный кафедральный собор во имя святого праведного воина Феодора Ушакова. Таким образом, святой адмирал стал небесным покровителем Мордовии и всего Военно-Морского флота России.

4 августа в рамках торжественных мероприятий, посвященных 20-летию канонизации Феодора Ушакова, в Саранске с утра стартует День цифрового образования в играх в офисе Bytex Hall.

Днем на летней эстраде парка культуры и отдыха им. А. С. Пушкина состоится фестиваль-марафон «Доблесть и вера» городских творческих организаций культуры.

На площади Тысячелетия запланировано выступление центрального концертного образцового оркестра имени Н. А. Римского-Корсакова Военно-морского флота России (г. Санкт-Петербург) и ансамбля казачьей песни «Разгуляй».

5 августа в Саранске основные мероприятия начнутся с Божественной Литургии и Крестного хода с выходом к памятнику святому праведному воину Феодору Ушакову.

На площади перед Кафедральным собором будет работать межрегиональная выставка-ярмарка «На земле святого праведного воина Феодора Ушакова».

В этот день в городе состоится открытый фестиваль духовно-просветительских проектов «Феодор Ушаков объединяет…», в рамках которого, в том числе, впервые в Саранске пройдут киберсоревнования по дисциплине World of Warships.

На соборной площади выступят Центральный концертный образцовый оркестр им. Н. А. Римского-Корсакова ВМФ России (г. Санкт-Петербург), солисты музыкального театра им. И. М. Яушева, Государственный ансамбль песни и танца «Умарина», Пензенский русский народный хор им. О. В. Гришина и Государственный ансамбль казачьей песни и пляски «Разгуляй» им. С. В. Балабана.

У памятника патриарху Никону развернется «Площадь искусств под открытым небом», на которой будут организованы выставка работ студентов художественного училища Ф. В. Сычкова, показ коллекции театра моды училища и театра моды «Иненармонь» Института национальной культуры Мордовского университета, мастер-классы преподавателей ДШИ и лауреатов конкурсов «Юный художник».

На площади Победы будет представлена выставка транспорта регионального отделения ДОСААФ России, а также состоятся показательные выступления спортсменов – уличных гимнастов, представителей восточных единоборств и BMX.