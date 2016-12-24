Мордовия планирует войти в федеральную программу по сохранению водных биоресурсов

«Полиция на проводе!»
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Врио Главы Мордовии Артём Здунов 22 июля провел рабочую встречу с руководителем Средневолжского территориального управления Федерального агентства по рыболовству Вадимом Ткачевым. Обсуждались вопросы взаимодействия в сфере надзора и охраны водных биологических ресурсов, а также развития отрасли рыболовства в республике.
В ходе встречи Артём Здунов отметил необходимость укрепления отдела государственного контроля, надзора и охраны водных биологических ресурсов по Республике Мордовия Средневолжского управления Росрыболовства. Речь шла об увеличении штатной численности отдела и оснащении его материально-техническими ресурсами.
Еще один важный вопрос, который обозначил на встрече Врио Главы Мордовии, - это воспроизводство рыбы в реках республики, прежде всего в Мокше и Суре. Чтобы начать эффективно решать эту проблему, регион должен войти в федеральную программу по сохранению водных биоресурсов. Артём Алексеевич дал поручение министерству лесного, охотничьего хозяйства и природопользования республики проработать этот вопрос совместно с отделом государственного контроля, надзора и охраны водных биологических ресурсов по Республике Мордовия Средневолжского управления Росрыболовства.
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