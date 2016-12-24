17,4 миллиардов рублей получит Мордовия на замещение коммерческих кредитов

Мордовии выделят из федерального бюджета 17,4 миллиардов рублей на замещение коммерческих кредитов. Как ожидается, эти средства поступят в регион до 1 августа этого года.

Столь внушительная финансовая помощь из федерального центра позволит сократить объем коммерческой задолженности республики до 25% от суммы собственных доходов. Таким образом, объем расходов на обслуживание долговых обязательств региона сократится на 1,1 млрд рублей в год. Высвобожденные средства будут направлены на развитие республики, повышение качества жизни жителей региона.

По словам и.о. министра финансов Мордовии Сергея Тюркина, Врио Главы республики принято решение рефинансировать, заместить долг не только республики, но и Саранска. «Республика фактически возьмет на себя долг в сумме 916 миллионов рублей», — подчеркнул Сергей Тюркин.