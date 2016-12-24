В Мордовии прокуратура объявила предостережение руководству «Лисмы» за невыплату зарплат работникам

В Мордовии прокуратура объявила предостережение руководству «Лисмы» за невыплату зарплат работникамНовости
21 июля первый заместитель прокурора республики Александр Иванов провел рабочую встречу с генеральным директором ООО «Аврора капитал» Тимуром Шариповым («Аврора капитал» управляет заводом «Лисма» и «Торгово-закупочной компаниией «Лисма»). На встрече обсуждалась проблема систематической невыплаты работникам предприятий заработной платы, а также перспективы погашения имеющейся задолженности.
Как сообщает пресс-служба надзорного ведомства, Тимур Шарипов заверил первого заместителя прокурора республики о полном погашении задолженности по заработной плате перед работниками указанных организаций за май 2021 г. не позднее 26.07.2021.
Кроме того, в ходе встречи рассматривались трудности, препятствующие быстрому погашению всей имеющейся задолженности по оплате труда в указанных организациях, в том числе требующих принятия совместных решений с уполномоченными органами исполнительной власти республики. В их числе вопросы, связанные с арендой эксплуатируемого имущества, ежегодным спадом реализуемой продукции в 1 и 2 кварталах, необходимостью полной оплаты энергоресурсов для обеспечения непрерывной работы предприятий и содержания неиспользуемых в производственной деятельности площадок.
В конце рабочей встречи первым заместителем прокурора республики Александром Ивановым в целях недопущения нарушения прав работников ООО «ССЗ «Лисма» и ООО «ТЗК «Лисма» на своевременное и в полном объеме получение заработной платы Тимуру Шарипову объявлено предостережение.
Погашение задолженности по заработной плате в указанных организациях находится на личном контроле прокурора республики Василия Щербакова.
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