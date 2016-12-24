В Мордовии расширяют подготовку сотрудников для IT-компаний

В рамках программы «Содействие занятости» заключено соглашение по подготовке кадров для IT-компаний между ООО «Байтэкс» и Саранским электромеханическим колледжем. Благодаря этому в учебном заведении появилась новая квалификация – «Специалист по тестированию игрового программного обеспечения». 8 студентов уже прошли обучение и успешно трудоустроились, а в августе за парты сядут преподаватели ссузов и вузов. Для них специалисты «Байтэкса» проведут специальный интенсив по обучению новой профессии. Это позволит увеличить контрольную цифру при приеме на IT-специальности на сто мест.

В рамках данной программы заинтересованные в квалифицированных кадрах компании теперь смогут напрямую участвовать в подготовке специалистов, преодолеть кадровый голод и создать привлекательные условия для работы в регионе высококлассных профессионалов.

Проект «Содействие занятости» стартовал в этом году, он рассчитан до 2024 года. Колледжи и техникумы нашего региона уже справились с первым этапом обучения.