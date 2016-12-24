В Мордовии расширяют подготовку сотрудников для IT-компаний

В Мордовии расширяют подготовку сотрудников для IT-компанийНовости
В рамках программы «Содействие занятости» заключено соглашение по подготовке кадров для IT-компаний между ООО «Байтэкс» и Саранским электромеханическим колледжем. Благодаря этому в учебном заведении появилась новая квалификация – «Специалист по тестированию игрового программного обеспечения». 8 студентов уже прошли обучение и успешно трудоустроились, а в августе за парты сядут преподаватели ссузов и вузов. Для них специалисты «Байтэкса» проведут специальный интенсив по обучению новой профессии. Это позволит увеличить контрольную цифру при приеме на IT-специальности на сто мест.
В рамках данной программы заинтересованные в квалифицированных кадрах компании теперь смогут напрямую участвовать в подготовке специалистов, преодолеть кадровый голод и создать привлекательные условия для работы в регионе высококлассных профессионалов.
Проект «Содействие занятости» стартовал в этом году, он рассчитан до 2024 года. Колледжи и техникумы нашего региона уже справились с первым этапом обучения.
Поделиться в соц. сетях:
Случайные новости
Серийный «маньяк»
В Саранске будут судить сексуального «охотника» на женщин
13 стволов в тайнике
В Саранске оперативники УФСБ вычислили «схрон» с оружием криминальной бригады
«Взятки в белых халатах»
В Мордовии по подозрению в получении взятки задержан врач-онколог филиала больницы ФСИН России
Своя рука - владыка
Бывшего директора Торгово-промышленной палаты РМ осудили за махинацию
Битва с запахом
В Саранске из-за жалоб горожан поработают с очистными сооружениями
Tokyo calling
Артём Здунов встретился со спортсменами, которые представят Россию на Олимпийских играх в Токио
Загнали на панель
В Мордовии уголовное дело по бригаде сутенеров составило 29 томов
«Очень много жалоб!»
Артём Здунов поручил взять на особый контроль проблемы с водоснабжением в районах республики
Расписание на завтра
В Мордовии пригородные поезда с 15 августа будут ходить по новому графику