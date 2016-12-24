Личному составу УФСИН по РМ представили нового Дубравного прокурора

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Заместитель прокурора РМ Кирилл Тетерин 21 июля 2021 года представил личному составу Управления Федеральной службы исполнения наказаний по РМ Дубравного прокурора по надзору за соблюдением законов в исправительных учреждениях РМ Сергея Петрунина.

Старший советник юстиции Петрунин Сергей Васильевич назначен на должность Дубравного прокурора по надзору за соблюдением законов в исправительных учреждениях РМ Приказом Генерального прокурора РФ от 12.07.2021г.

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