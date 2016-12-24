Личному составу УФСИН по РМ представили нового Дубравного прокурора

Заместитель прокурора РМ Кирилл Тетерин 21 июля 2021 года представил личному составу Управления Федеральной службы исполнения наказаний по РМ Дубравного прокурора по надзору за соблюдением законов в исправительных учреждениях РМ Сергея Петрунина.

Старший советник юстиции Петрунин Сергей Васильевич назначен на должность Дубравного прокурора по надзору за соблюдением законов в исправительных учреждениях РМ Приказом Генерального прокурора РФ от 12.07.2021г.