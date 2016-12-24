В Мордовии пройдет горячая линия для кадастровых инженеров

23 июля с 9:00 до 12:00 Управление Росреестра по Республике Мордовия проведет горячую линию для кадастровых инженеров по актуальным вопросам, относящимся к их профессиональной деятельности.

Горячая линия приурочена к профессиональному празднику – Дню кадастрового инженера, который традиционно отмечается 24 июля.

Кадастровые инженеры смогут задать свои вопросы заместителю начальника отдела государственной регистрации Свищевой Наталье Александровне по номеру телефона 8 (8342) 23-40-09.