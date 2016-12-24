Отряд «ЛизаАлерт» начал поиски пропавшей 29-летней жительницы Рузаевки

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Поисковый отряд «ЛизаАлерт» Республики Мордовия приступил к поискам пропавшей 29-летней Овтиной Алины Вячеславовны из Рузаевки. Сейчас ее местонахождение неизвестно.
Если вы видели этого человека или у вас есть сведения, которые могут посодействовать поиску, позвоните на горячую линию 8-800-700-5452 (звонок бесплатный).
Также ориентировка поступила и по линии МВД по РМ. Отделом МВД России по Рузаевскому муниципальному району устанавливается местонахождение Овтиной Алины Вячеславовны, 1991 года рождения, жительницы д. Красный клин Рузаевского района. Заявление в полицию поступило от мужчины, с которым разыскиваемая проживает совместно. С его слов, 18 июля они находились по ул. Ленина в Рузаевке, после чего Овтина ушла и до настоящего времени о ней ничего неизвестно. Приметы: на вид 30-35 лет, рост 165-170, худощавого телосложения. Была одета: шорты розового цвета, майка черного цвета, шлепки зеленого цвета.
Всем, кто располагает какой-либо информацией о местонахождении Овтиной, просим сообщить по телефонам: 8(83451) 4-03-89, 4-03-70, 38-56-64 или 102.
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