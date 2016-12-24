Правительство России выделит Мордовии свыше 363 миллионов рублей на поддержку системы здравоохранения

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В целом российские регионы получат более 85 миллиардов рублей на покрытие расходов, связанных с оказанием страховой медицинской помощи. Распоряжение об этом подписал Председатель Правительства Михаил Мишустин.
«Такая поддержка позволит своевременно проводить приём пациентов с различными заболеваниями в условиях повышенной нагрузки на медучреждения, а также сосредоточить дополнительные ресурсы на противодействии COVID-19. Речь идёт в том числе о финансовом обеспечении стационарного лечения. В июне на эти цели уже было выделено 25 миллиардов рублей, - говорится в информации Правительства РФ. - Минздраву поручено в течение 30 дней заключить все необходимые соглашения с регионами и проконтролировать эффективность расходования федеральных средств».
«Эти средства повысят запас прочности систем здравоохранения в субъектах и позволят не только успешно бороться с распространением коронавируса, но и не сокращать расходы на плановую медицинскую помощь», – отметил Михаил Мишустин на заседании президиума Координационного совета по борьбе с коронавирусом 16 июля.
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