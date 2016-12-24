Жители Саранска в этом году приватизировали 217 жилых помещений

По информации городской администрации, в первом полугодии 2021 года в Саранске жители города приватизировали 217 жилых помещений. Всего с 1 июля 1992 года в столице Мордовии приватизировано 88 356 жилых помещений муниципального жилищного фонда.



С февраля 2017 года бесплатная приватизация жилья является бессрочной. При этом нанимателям муниципального жилья саранская мэрия напоминает, что они тоже имеют право совершать сделки обмена. Сегодня такие сделки не так популярны, но всё же встречаются.



Обратиться за консультацией по вопросу подачи документов на приватизацию жилья в Саранске, а также за получением информации по условиям обмена жилых помещений граждане могут в КУ «Городское жилищное агентство» по адресу: г. Саранск, ул. Полежаева, д. 161.



Прием ведется по предварительной записи с 8:30 до 17:30 с понедельника по пятницу (перерыв с 13:00 до 14:00). Записаться можно по телефонам: 24-19-03, 24-83-15.