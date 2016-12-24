В Мордовии рассмотрели перспективы развития сельских территорий

20 июля в Доме Республики состоялось заседание круглого стола проекта Общероссийского народного фронта «Село. Территория развития». Его участниками стали Врио Главы Мордовии Артём Здунов; член центрального штаба ОНФ, координатор проекта «Село. Территория развития», председатель Российского союза сельской молодежи Юлия Оглоблина; член центрального штаба ОНФ, президент Торгово-промышленной палаты РФ Сергей Катырин, а также - в режиме ВКС - представители федеральных министерств, агропромышленного сектора страны, научного сообщества, общественных организаций.

Тема развития сельских территорий - одна из очень значимых и требующих внимания как на федеральном, так и на региональном уровне. Юлия Оглоблина привела такие цифры: с 2008 по 2021 годы село покинули более 2 млн. человек. Численность сельского населения в стране на 1 января 2021 года составила 36,9 млн. человек. При этом федеральные программы по развитию сельских территорий и аграрного производства не вполне решают задачу по уменьшению миграции сельского населения. «В программах нет мероприятий, прямо влияющих на развитие рынка труда на селе, развитие некоммерческого сектора и местных сообществ. Развитие рынка труда в сельской местности - это особая задача, связанная с необходимостью формирования новой экономики села», - отметила она.

Врио Главы Мордовии Артём Здунов особо подчеркнул: чтобы люди оставались на селе, важна не только развитая инфраструктура - у человека должна быть возможность для самореализации, он должен расти в профессиональном плане. «Конечно, проблема миграции сельского населения существует, поэтому надо действовать комплексно, - сказал Артём Здунов. - Надо активнее участвовать в госпрограммах, в том числе «Земский доктор» и «Земский учитель», создавать рабочие места, развивать направление народных промыслов и ремёсел. Будем работать!»

Президент Торгово-промышленной палаты России Сергей Катырин отметил, что развитие сельских территорий - это, безусловно, задача совместная - всех министерств, не только Минсельхоза, а федеральная торгово-промышленная палата готова сотрудничать с коллегами со всех регионов по направлению развития бизнеса на селе.

В ходе заседания круглого стола обсудили меры для повышения экономической активности и занятости в сельской местности, новые механизмы бюджетной обеспеченности сельских поселений и поддержки местных экономических инициатив.

С предложениями по развитию сельских территорий выступили представители разных регионов страны, в том числе президент Мордовской региональной общественной организации «Новое село» Евгений Ледяйкин. По итогам заседания все предложения будут направлены в федеральные министерства для разработки новых мер поддержки сельчан.