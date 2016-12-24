В Саранске запустят мобильную линию сортировки растительных отходов

В своем инстаграм-аккаунте Врио Главы Мордовии Артём Здунов сообщил, что в республике уже в среднесрочной перспективе произойдет заметное улучшение ситуации со сбором мусора. – «Улучшаем инфраструктуру раздельного сбора мусора с нашим партнёром - компанией Ремондис Саранск @remondis_saransk. В Краснослободске и Зубовой Поляне строим мусоросортировочные станции. Они начнут работать к декабрю следующего года. Уточняю - из других регионов никто к нам мусор свозить не будет. Но свой мусор перерабатывать мы будем экологично.



В октябре запускаем мобильную линию сортировки и компостирования растительных отходов в Саранске».