В Саранске запустят мобильную линию сортировки растительных отходов

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В своем инстаграм-аккаунте Врио Главы Мордовии Артём Здунов сообщил, что в республике уже в среднесрочной перспективе произойдет заметное улучшение ситуации со сбором мусора. – «Улучшаем инфраструктуру раздельного сбора мусора с нашим партнёром - компанией Ремондис Саранск @remondis_saransk. В Краснослободске и Зубовой Поляне строим мусоросортировочные станции. Они начнут работать к декабрю следующего года. Уточняю - из других регионов никто к нам мусор свозить не будет. Но свой мусор перерабатывать мы будем экологично.

В октябре запускаем мобильную линию сортировки и компостирования растительных отходов в Саранске».

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