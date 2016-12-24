В Саранске объявлена в розыск пропавшая 38-летняя женщина

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Полицейские Саранска разыскивают без вести пропавшую Названову Ольгу Николаевну, 1983 года рождения. 13 июля 2021 года женщина ушла из дома и до настоящего времени о ней ничего неизвестно.
Приметы: на вид 32-35 лет, рост 170 см, волосы длинные темные. Была одета: платье синего цвета, сандалии белого цвета.
Если вам что-либо известно о местонахождении Названовой, просьба сообщить по телефонам: 8(8342) 29-77-01, 76-08-80 или 102.
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Именитому фигуранту дела о взятке продлили срок содержания под стражей
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