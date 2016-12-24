В Мордовии проведут дезинфекционные работы в 21 населенном пункте

Безопасная покупка
В Саранске бейджи о вакцинации прицепят продавцы всех рынков города
Как сообщает ГУ МЧС по РМ, 19 июля в республику прибыли подразделения Волжского спасательного центра в составе 6 специалистов РХБ защиты и 2 единиц техники. Специалисты будут проводить дезинфекционные работы для улучшения эпидемиологической обстановки в республике.
Специальная техника радиационной химической и биологической защиты, укомплектована современным оборудованием и предназначена для дегазации, дезактивации, дезинфекции, специальной и санитарной обработки объектов и территорий.
Подразделения спасательного центра будут проводить специальную обработку лечебных и образовательных учреждений, объектов социального обслуживания, зданий и сооружений транспортной инфраструктуры и дорог с твердым покрытием на территории всей Мордовии.
Планируется провести дезинфекцию в 21 населенном пункте на 304 объектах.
В работах по дезинфекции будут использоваться средства, соответствующие требованиям Роспотребнадзора и разрешенные для применения на территории РФ.
Поделиться в соц. сетях:
В Саранске бейджи о вакцинации прицепят продавцы всех рынков города
Мордовский госуниверситет выйдет на новый уровень взаимодействия с лицеем для одаренных детей
Бывший опер по особо важным делам МВД по Республике Мордовия попался на махинации с жилищной субсидией
В Мордовии 53-летний шантажист вымогал у начальницы деньги за пикантный компромат
В Саранске из-за жалоб горожан поработают с очистными сооружениями
Артём Здунов встретился со спортсменами, которые представят Россию на Олимпийских играх в Токио
В Саранске суд вынес приговор по делу о межрегиональной группе наркодиллеров
В Саранске доцент юридического факультета МГУ им. Н.П. Огарева попалась на взятках
В Саранске оперативники УФСБ вычислили «схрон» с оружием криминальной бригады
Артём Здунов встретился с игроками футбольного клуба «Саранск»