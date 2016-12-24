В Мордовии проведут дезинфекционные работы в 21 населенном пункте

Как сообщает ГУ МЧС по РМ, 19 июля в республику прибыли подразделения Волжского спасательного центра в составе 6 специалистов РХБ защиты и 2 единиц техники. Специалисты будут проводить дезинфекционные работы для улучшения эпидемиологической обстановки в республике.

Специальная техника радиационной химической и биологической защиты, укомплектована современным оборудованием и предназначена для дегазации, дезактивации, дезинфекции, специальной и санитарной обработки объектов и территорий.

Подразделения спасательного центра будут проводить специальную обработку лечебных и образовательных учреждений, объектов социального обслуживания, зданий и сооружений транспортной инфраструктуры и дорог с твердым покрытием на территории всей Мордовии.

Планируется провести дезинфекцию в 21 населенном пункте на 304 объектах.

В работах по дезинфекции будут использоваться средства, соответствующие требованиям Роспотребнадзора и разрешенные для применения на территории РФ.