В Мордовии коронавирус унес жизни еще трех человек

Репортер

По информации регионального оперативного штаба на 20 июля, за сутки в Мордовии выявлено 66 случаев коронавируса, 44 человека выписаны с выздоровлением.

В федеральной статистике по республике зафиксировано 3 новых летальных случая. Скончалась женщина 1952 г.р. Основной диагноз – новая коронавирусная инфекция, ИБС. Осложнение – внебольничная двусторонняя полисегментарная пневмония.

Скончался мужчина 1939 г.р. Основной диагноз – новая коронавирусная инфекция. Осложнение – вирусная полисегментарная пневмония.

Скончалась женщина 1942 г.р. Основной диагноз – новая коронавирусная инфекция. Осложнение – двусторонняя полисегментарная пневмония. Сопутствующие заболевания – сахарный диабет, ожирение 1 ст., ИБС.

За период пандемии в республике зафиксировано 23118 случаев коронавируса. 20545 человек выздоровели. 380 человек умерли от коронавируса как основной причины.

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