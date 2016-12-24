Полиция ищет без вести пропавшего вахтовика из Торбеево

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Сотрудниками полиции устанавливается местонахождение без вести пропавшего Черепанова Виктора Викторовича, 1982 года рождения, жителя поселка Торбеево Торбеевского района.
В январе этого года он уехал на заработки в г. Пушкино Московской области. В начале июня мужчина сообщил родственникам, что 16 июня приедет домой, однако до настоящего времени о нем ничего неизвестно.
Приметы: на вид 30-35 лет, рост 175-180 см, среднего телосложения, лицо овальное, волосы темно-русые, глаза карие.
Всем, кто располагает какой-либо информацией о местонахождении Черепанова, просим сообщить по телефонам: 8(83456) 2-10-02, 8-927-978-27-20 или 102.
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В Мордовии пригородные поезда с 15 августа будут ходить по новому графику
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