Как разделить общее имущество супругов при банкротствеодного из них?

Управление Росреестра по Республике Мордовия информирует: если принято решение о признании гражданина банкротом и введении процедуры реализации имущества, в конкурсную массу включается все имущество гражданина, которое есть у него на дату принятия такого решения, а также выявленное или приобретенное в последующем. В том числе это относится к имуществу, составляющему долю гражданина в общей собственности, на которое может быть обращено взыскание в соответствии с гражданским и семейным законодательством.

При этом из конкурсной массы исключается имущество, на которое не может быть обращено взыскание в соответствии с гражданским процессуальным законодательством (исполнительский иммунитет). К нему относится, в частности, жилое помещение (его часть), если оно является для должника и совместно проживающих с ним членов его семьи единственным пригодным для постоянного проживания помещением, за исключением являющегося предметом ипотеки, на которое может быть обращено взыскание. Вместе с тем суд вправе отказать в применении исполнительского иммунитета, учитывая ряд обстоятельств, в частности то, что такое решение не оставит должника без пригодного для проживания жилища площадью по крайней мере не меньшей, чем по нормам предоставления жилья на условиях социального найма, и в пределах того же поселения, где он проживает.

Имущество, принадлежащее должнику и его супругу (бывшему супругу) на праве общей собственности, подлежит реализации в общем порядке. Однако вырученные денежные средства распределяются между супругами пропорционально их долям в общем имуществе. Если иное не установлено соглашением или судебным актом, доли супругов признаются равными.

Вместе с тем если супруг (бывший супруг) полагает, что реализация общего имущества не учитывает его интересы или интересы находящихся на его иждивении лиц, например, несовершеннолетних детей, он вправе обратиться в суд с требованием о разделе общего имущества супругов до его продажи в рамках процедуры банкротства.

В таком случае подлежащее разделу общее имущество супругов не может быть реализовано в рамках процедуры банкротства до разрешения указанного спора.