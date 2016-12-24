19 июля на очередном заседании Правительства Мордовии прозвучала информация, что за шесть месяцев 2021 года в Мордовии выросло число предпринимателей - плюс 325 субъектов МСП. При этом, более чем в два раза увеличилось количество самозанятых граждан - если в начале года таковых было зарегистрировано 2413 человек, то сейчас уже 5418 человек. В тоже время в некоторых районах Мордовии, таких как Инсарский, Кадошкинский, Кочкуровский, Чамзинский, Большеигнатовский, развитие предпринимательской инициативы идет с отставанием от общереспубликанских темпов.

Владимир Сидоров поручил главам муниципальных районов активнее вести работу с бизнес-сообществом, информировать о существующих мерах поддержки.

На заседании также отмечалось, что за январь-апрель 2021 года среднемесячная заработная плата в республике составила 31,6 тысячи рублей. Реальный рост зарплаты с учетом индекса потребительских цен составил 102,6%. И.о. главы кабинета министров Мордовии Владимир Сидоров отметил, что необходимо направить усилия на сокращение дифференциации оплаты труда в разрезе отраслей.