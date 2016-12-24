Артём Здунов встретился с новым руководителем филиала ПАО «Ростелеком» в Республике Мордовия

19 июля временно исполняющий обязанности Главы Республики Мордовия Артём Здунов провел рабочую встречу с директором филиала ПАО «Ростелеком» в РМ Владимиром Суховеевым. На встрече были обсуждены вопросы дальнейшего сотрудничества между республикой и провайдером в области высоких технологий.

Рассмотрели реализацию проектов «Интеллектуальный безопасный регион» и «Безопасный город». Также речь шла о программе «Устранение цифрового неравенства», в рамках которой «Ростелеком» ведет строительство базовых станций сотовой связи по технологиям 2G и 4G в населенных пунктах численностью от 100 до 500 человек. В текущем году планируется установка 8 таких точек. В июле заканчивается монтаж в двух селах Ельниковского района: Новоямской Слободе и Старотештелимских Выселках.

Отдельно остановились на вопросах подключения к сети интернет социально значимых объектов – ФАПов, учреждений культуры, образования. В текущем году будет подключено 252 учреждения, проложат 396 километров волоконно-оптических линий связи. Проект предусматривает, что оптическое волокно будет подведено в 704 организации. Артём Здунов подчеркнул, что это важнейшая программа для региона - от бесперебойного и быстрого интернета значительно повышается качество предоставляемых услуг, в том числе в сельской местности.