На стадионе «Мордовия Арена» проходит фестиваль современного искусства «Угория»

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21 июля в рамках мероприятия состоится оригинальный перформанс
С 16 июля до конца сентября 2021 г. на «Мордовия Арене» проходит фестиваль современного искусства «Угория». В рамках события запланированы выставки, мастер-классы для участников-художников, перформансы. Одна из основных целей «Угории» – благоустройство пространства при стадионе, размещение уникальных арт-объектов, притягивающих внимание жителей и гостей региона.
Ближайшее мероприятие фестиваля запланировано на среду, 21 июля, начало в 18:00. В это время пройдет перформанс «Чувства зелёного».
Представление создано Екатериной Чигаевой совместно со студией танца «Багира». 6 девушек рисуют в танце зелёным акрилом по ткани, подвешенной на стену. Идея произведения: человек накладывает своё восприятие на события и предметы, выражая реакцию на эти явления. Последнее определяет его жизнь. Автор ставит зрителю вопрос: «Нравится ли Вам та жизнь, которую Вы создаёте?».
Перформанс для зрителей покажут - Екатерина Чигаева, Екатерина Алек-сейкина, Александра Каткова, Екатерина Алагулова, Арина Кранова, Дарья Шубина.
Свободный вход: GATE4.
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