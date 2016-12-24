На стадионе «Мордовия Арена» проходит фестиваль современного искусства «Угория»

21 июля в рамках мероприятия состоится оригинальный перформанс

С 16 июля до конца сентября 2021 г. на «Мордовия Арене» проходит фестиваль современного искусства «Угория». В рамках события запланированы выставки, мастер-классы для участников-художников, перформансы. Одна из основных целей «Угории» – благоустройство пространства при стадионе, размещение уникальных арт-объектов, притягивающих внимание жителей и гостей региона.

Ближайшее мероприятие фестиваля запланировано на среду, 21 июля, начало в 18:00. В это время пройдет перформанс «Чувства зелёного».

Представление создано Екатериной Чигаевой совместно со студией танца «Багира». 6 девушек рисуют в танце зелёным акрилом по ткани, подвешенной на стену. Идея произведения: человек накладывает своё восприятие на события и предметы, выражая реакцию на эти явления. Последнее определяет его жизнь. Автор ставит зрителю вопрос: «Нравится ли Вам та жизнь, которую Вы создаёте?».

Перформанс для зрителей покажут - Екатерина Чигаева, Екатерина Алек-сейкина, Александра Каткова, Екатерина Алагулова, Арина Кранова, Дарья Шубина.

Свободный вход: GATE4.